Японский ученый предложил сдвинуть границу пожилого возраста

Токио, 6 января. Японский ученый Ясуеси Оути предложил сдвинуть границу пожилого возраста на целое десятилетие.

Оути предложил «сдвинуть» наступление пожилого возраста на десяток лет вперед и считать людей в Японии пожилыми не с 65 лет, а после 75.

Специалист выступил с официальным заявлением о том, что люди, считающиеся пожилыми в Японии, биологически таковыми не являются – на самом деле они моложе на 5-10 лет.

Обосновывает это специалист тем, что с точки зрения биологических ритмов люди помолодели на десятилетие.

Эксперт отметил, что в стране стабильно сокращается число молодых работников, потому необходимо принять меры для поддержки общества и перемен в общественном сознании, чтобы граждане и старшего возраста продолжали принимать активное участие в жизни страны.

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