Хоккеист Гурьянов: Я даже не видел своего гола

Монреаль, 6 января. Игрок молодежной сборной России по хоккею Денис Гурьянов, который забил последнюю шайбу в матче за бронзу чемпионата мира, рассказал об эмоциях после встречи.
По словам форварда российской национальной сборной, игры в рамках чемпионата мира тяжело дались хоккеистам.
«Я заметил, что судья показал руку на ворота, а сам даже не видел своего гола. Эти дни дались очень тяжело, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но хорошо, что все мы выдержали», — рассказал журналистам Гурьянов.
Спортсмен поблагодарил товарищей по команде и наставника сборной.
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира среди молодежных команд.
Настасья Шеркунова