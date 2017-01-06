Хоккеист Гурьянов: Я даже не видел своего гола

6 Января 2017 03:34 58

Монреаль, 6 января. Игрок молодежной сборной России по хоккею Денис Гурьянов, который забил последнюю шайбу в матче за бронзу чемпионата мира, рассказал об эмоциях после встречи.

По словам форварда российской национальной сборной, игры в рамках чемпионата мира тяжело дались хоккеистам.

«Я заметил, что судья показал руку на ворота, а сам даже не видел своего гола. Эти дни дались очень тяжело, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но хорошо, что все мы выдержали», — рассказал журналистам Гурьянов.

Спортсмен поблагодарил товарищей по команде и наставника сборной.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что сборная России по хоккею заняла третье место на чемпионате мира среди молодежных команд.