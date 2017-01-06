Сенатор-республиканец предложил спонсировать граничащие с РФ государства

Вашингтон, 6 января. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о намерении организовать специальную программу грантов для государств, граничащих с Российской Федерацией.

По его словам, данная спонсорская программа позволит пограничным государствам, таким как страны Балтии, Украина и Грузия, дать отпор в условиях постоянной угрозы, пропаганды и кибервойны.

Отмечается, что данную инициативу должен одобрить Конгресс США.

Напомним, что ранее стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм станет руководителем нового подкомитета по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия. Добавим, что новая комиссия станет частью сенатского комитета по делам вооруженных сил, возглавляемого известным республиканцем Джоном Маккейном.

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