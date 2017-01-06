Полиция Израиля повторно допросила Нетаньяху по делу о коррупции
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Тель-Авив, 6 января. Израильская полиция повторно допросила главу правительства страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрением в коррупционных действиях.
Кроме того, премьер-министр был допрошен в качестве подозреваемого по еще одному делу, также повторно, — передает Газета.Ru.
О первом допросе Биньямина Нетаньяху сообщалось 3 января. Уточнялось, что следственное действие длилось на протяжении трех часов. Главе израильского правительства вменяется неправомерное получение выгод.