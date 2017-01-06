Серийный убийца Мэнсон и в тюрьме не встал на путь исправления

Лос-Анджелес, 6 января. Серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение, за 45 лет в тюрьме нарушил правила заведения более 100 раз.

Сообщается, что Мэнсон, находящийся в тюрьме в американском штате Калифорния, угрожает тюремному персоналу и нападает на других заключенных.

Кроме того, осужденного Мэнсона уличали во владении оружием — у него находили ножовку и лезвия, а также угрозах сотрудникам исправительного учреждения.

Отмечается, что в 2009 году под матрасом в его камере был найден мобильный телефон, с которого преступник звонил и отправлял SMS-сообщения как в некоторые американские штаты, так и в Канаду.

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