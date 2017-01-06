Ферги поразила поклонников знанием поэзии Пушкина

Лос-Анджелес, 6 января. Популярная американская певица Ферги (Fergie) поразила поклонников, появившись в новом клипе в майке с портретом русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Исполнительница выпустила видеоклип на песню «Life Goes On», в котором ее нарядом является майка с изображением «солнца русской поэзии» и отрывком из его стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума».

Отметим, что в песне, на которую был снят данный клип, присутствуют слова «Потеряй голову, сойди с ума…».

Добавим, что видеоролик был опубликован на официальном канале певицы в YouTube в середине декабря и на данный момент его посмотрели более семи миллионов раз.

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