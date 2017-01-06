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Циолковский предсказал, каким будет мир в 2017 году
Общество

Циолковский предсказал, каким будет мир в 2017 году

Сегодня 2:10
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Циолковский предсказал, каким будет мир в 2017 году

Рязань, 6 января. Российский ученый Константин Циолковский рассказал о своем видении жизни на нашей планете в 2017 году в повести «Вне земли», изданной в 1927 году. Соответствующая глава так и называется: «Состояние человечества в 2017 году».

Следует отметить, что уроженец Рязани предугадал существование органа, очень похожего на ООН. В частности, Циолковский говорил о едином начале в виде конгресса, состоящего из выборных представителей всех стран.

Ученый полагал, что конгресс просуществует 70 лет, — пишет экозащитник Андрей Петруцкий

К сожалению, не все прогнозы писателя сбылись. Его надежды на прекращение войн и решение конфликтов исключительно мирным путем едва ли оправдались.

Ранее сообщалось о вероятной гибели Земли в 2017 году.

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Сергей Свазовский
#константин циолковский
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