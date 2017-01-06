Вегетарианство уничтожает мозг человека — ученые

Оксфорд, 6 января. Британские ученые заявили, что вегетарианский образ жизни оказывает губительное воздействие на человеческий мозг.

Специалисты из Оксфордского университета утверждают, что недостаток мяса в рационе приводит к нарушениям в работе мозга человека.

Согласно результатам проведенных ими исследований, оказалось, что употребление пищи исключительно растительного происхождения может привести к уменьшения массы головного мозга. Ученые отмечают, что данный эффект оказывает воздействие на развитие человека.

Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы избежать нарушения пищевого баланса, нужно употреблять в пищу и продукты животного происхождения.

Человеческому организму необходимы мясо, рыба, молоко, иначе ему будет не хватать витамина В12.

Выберите главное событие 2016 года!