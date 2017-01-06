Сирия: США ликвидировали 20 боевиков «Аль-Каиды» в провинции Идлиб

Вашингтон, 6 января. В результате авиаударов ВВС США в провинции Идлиб в Сирии было уничтожено около 20 террористов запрещенной в РФ организации «Аль-Каида». Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук.

По его словам, США нанесли ряд выверенных ударов в северо-восточной части Сирии по террористам «Аль-Каиды».

Кроме того, Кук сообщил об атаке на автомобили с террористами 1 января. В результате были уничтожены пять боевиков и транспортные средства.

Ранее сирийский министр по примирению заявил, что после освобождения Алеппо следующей «горячей точкой» может стать именно Идлиб.

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