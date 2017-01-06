Сирия: Террористы оставили Дамаск без 80% источников питьевой воды

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Дамаск, 6 января. МИД Сирии сообщил, что столица страны лишилась 80% источников питьевой воды из-за диверсии, совершенной террористами в долине Вади-Барада.

Сообщается, что экстремисты взорвали магистральный водопровод и загрязнили его дизельным топливом. Данное преступление было совершено 24 декабря прошлого года и привело к катастрофическим последствиям.

Послание об этом было направлено внешнеполитическим ведомством в Совет Безопасности ООН. Отмечается, что диверсия, совершенная боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, запрещена в РФ), расценивается властями Сирии как военное преступление

«Свыше 7 млн жителей Дамаска, включая детей и женщин, испытывают сейчас острую нехватку питьевой воды», — говорится в документе.

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* Организация запрещена на территории РФ.