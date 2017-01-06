FAN-TV Лента новостей
Керри заявил о солидарности с выводами разведки США о «хакерских атаках» России
Политика

Керри заявил о солидарности с выводами разведки США о «хакерских атаках» России

Сегодня 1:23
56

Керри заявил о солидарности с выводами разведки США о «хакерских атаках» России

Вашингтон, 6 января. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что доверяет выводам национальной разведки США относительно «кибератак России» во время президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в своем прощальном брифинге для журналистов.

Керри отметил, что не считает свое мнение по данному вопросу существенным. При этом он дал высокую оценку деятельности национальной разведки, сказав, что доверяет ее выводам.

Госсекретарь уклонился от прямого ответа на вопрос о том, санкционировал ли подобные действия лично Владимир Путин.

Однако Керри согласен с выводами нацразведки, что «вмешательство российских хакеров» было одобрено на самом высоком уровне.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Cергей свазовский
#джон керри
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 5 января 2017 22.30: совместная операция ВВС САР и ВКС РФ против ИГ, теракт в районе базы «Хмеймим»

Вчера 22:30
556

Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»

Вчера 21:17
560

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Вчера 20:49
190

Новости США: Обама наградил сам себя за борьбу с ИГ, в день инаугурации Трампа будут раздавать марихуану

Вчера 20:02
703

Сирия новости 5 января 2017 19.30: уничтожен главный штаб ИГ под Пальмирой, в Дамаске 200 боевиков подняли белый флаг

Вчера 19:30
1667
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: США ликвидировали 20 боевиков «Аль-Каиды» в провинции Идлиб

1:40

Интерпол разыскивает двух россиян, обвиняемых в подготовке переворота в Черногории

1:27

Керри заявил о солидарности с выводами разведки США о «хакерских атаках» России

1:23

Белый дом ответил на заявления Анкары о присутствии США на базе «Инджирлик»

1:08

Российские ученые: Теоретическая химия 10 лет шла по ложному пути

0:51

Трамп выдвинул кандидата на пост директора национальной разведки США

0:47

Ученые: Земля может быть уничтожена осенью 2017 года

0:17

Идлиб может стать следующей «горячей точкой» после Алеппо — министр САР

23:57

Керри: Встреча в Астане по Сирии может сорваться

23:45

Губернатор Измира обвинил РПК в теракте у здания суда

23:43

Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Хаму и Алеппо

23:31

Руководство ЗСД может подать в суд на дальнобойщиков, перекрывших дорогу

23:26
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: США ликвидировали 20 боевиков «Аль-Каиды» в провинции Идлиб
Читать
Закрыть