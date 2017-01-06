Керри заявил о солидарности с выводами разведки США о «хакерских атаках» России

Вашингтон, 6 января. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что доверяет выводам национальной разведки США относительно «кибератак России» во время президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в своем прощальном брифинге для журналистов.

Керри отметил, что не считает свое мнение по данному вопросу существенным. При этом он дал высокую оценку деятельности национальной разведки, сказав, что доверяет ее выводам.

Госсекретарь уклонился от прямого ответа на вопрос о том, санкционировал ли подобные действия лично Владимир Путин.

Однако Керри согласен с выводами нацразведки, что «вмешательство российских хакеров» было одобрено на самом высоком уровне.

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