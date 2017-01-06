Интерпол разыскивает двух россиян, обвиняемых в подготовке переворота в Черногории

Подгорица, 6 января. Интерпол объявил в международный розыск двух граждан Российской Федерации, обвиняемых в подготовке попытки государственного переворота в Черногории.

Согласно информации местных СМИ, в розыск объявлены россияне Владимир Попов и Эдуард Шроков.

Правоохранительные органы сообщили, что не имеют информации о местонахождении разыскиваемых.

Добавим, что кроме россиян по делу о попытке силового захвата власти в Черногории проходят также более двух десятков граждан Сербии. Отметим, что некоторые из них уже арестованы, а трое из них — Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманья Ристич — также были ранее объявлены в международный розыск.

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