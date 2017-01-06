Белый дом ответил на заявления Анкары о присутствии США на базе «Инджирлик»

Вашингтон, 6 января. Возможное ограничение доступа вооруженных сил США на базу «Инджирли» в Турции окажет негативное влияние на поддержку, которую американцы оказывают властям Турции в борьбе с запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Такое мнение высказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, озвученные Анкарой намерения ограничить доступ американских военных не отвечают интересам Турции.

Эрнест заявил о готовности США усилить поддержку Турции в борьбе с ИГИЛ, назвав ее важнейшим союзником Североатлантического альянса.

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