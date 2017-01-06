Трамп выдвинул кандидата на пост директора национальной разведки США

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Вашингтон, 6 января. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выдвинул на должность директора национальной разведки США 73-летнего Дэниела Коутса.

На протяжении десяти лет Коутс был сенатором штата Индиана. В нижней палате американского парламента он работал на протяжении четырех сроков.

Кроме того, при администрации президента Джорджа Буша-младшего Коутс был послом Соединенных Штатов в Германии.

Накануне Дональд Трамп выдвинул ультиматум автомобильной компании Toyota. Трамп настаивает, чтобы новый завод по производству автомобилей Corolla был построен в США, а не в Мексике.

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