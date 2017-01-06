Российские ученые: Теоретическая химия 10 лет шла по ложному пути

Москва, 6 января. Ученые из Института элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН в соавторстве с коллегой из США пришли к заключению о несостоятельности развития теории функционала электронной плотности на протяжении последних десяти лет. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Ведущий автор Иван Бушмаринов отметил, что записать функционал точно можно лишь в редких случаях. В частности, относительно газа свободных электронов.

Таким образом, функционалы, которые применяют при расчете реальных систем, на самом деле представляют собой результаты приближений, а порой и подгонки параметров, - передает ТАСС слова ученого.

Таким образом, на протяжении последнего десятилетия методы теории функционала плотности шли неверным путем, — сказал Бушмаринов.

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