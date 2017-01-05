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Идлиб может стать следующей «горячей точкой» после Алеппо — министр САР
Весь мир

Идлиб может стать следующей «горячей точкой» после Алеппо — министр САР

Вчера 23:57
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Идлиб может стать следующей «горячей точкой» после Алеппо — министр САР

Дамаск, 5 января. Идлиб может стать новой «горячей точкой» после освобождения города Алеппо в Сирии. Такое мнение выразил министр по вопросам примирения Сирии Али Хайдар. Его цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что правительство четко определило свои цели, и будет всеми средствами отстаивать территориальную целостность.

Хайдар заявил о необходимости сражения с боевиками, чтобы Идлиб не остался под контролем боевиков.

По мнению министра, завершение процесса примирения в пригородах Дамаска может стать толчком к  наращиванию сил боевиков в Идлибе.

Ранее сообщалось, что в Алеппо налаживается мирная жизнь.

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Сергей Свазовский
#али хайдар
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