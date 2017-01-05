Керри: Встреча в Астане по Сирии может сорваться

Вашингтон, 5 января. Встреча по Сирии в Астане не принесет результатов и может быть отменена, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри.

По словам представителя американской дипломатии, в Вашингтоне надеются, что во время встречи удастся достигнуть договоренностей по Сирии.

«Мы на данном этапе надеемся, что из встречи в Астане получится большой шаг вперед, если она состоится. Очевидно, в этом есть сомнения, учитывая изменение позиций и то, что происходит сегодня в Сирии», — заявил журналистам Керри.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки отметил, что переговоры необходимо провести в Женеве, о чем он говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Напомним, встреча в столице Казахстана запланирована на конец января.

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