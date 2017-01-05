Губернатор Измира обвинил РПК в теракте у здания суда

Анкара, 5 января. Губернатор турецкого города Измир Эрол Айилдыз возложил ответственность за взрыв у здания суда на «Рабочую партию Курдистана».

Губернатор утверждает, что все имеющиеся факты говорят о том, что именно «Рабочая партия Курдистана» организовала террористический акт.

Следует отметить, что данная организация запрещена в Турции.

Накануне стало известно о гибели двух людей в результате взрыва в турецком городе Измир. Также сообщалось о десяти пострадавших. Степень тяжести полученных ими повреждений неизвестна.

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