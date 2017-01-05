Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Хаму и Алеппо

Дамаск (Сирия), 5 января. За прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии зафиксирован 15 нарушений режима прекращения боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, на территории Дамаска было зафиксировано пять нарушений, в Алеппо террористы нанесли удары два раза, в Латакии три раза. В Хаме огонь открывался пять раз.

Турецкие специалисты заявили, что за прошедшие сутки режим прекращения огня был нарушен 13 раз. В российском оборонном ведомстве отметили что по единому соглашению с конца прошлого года действует режим прекращения боевых действий.

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