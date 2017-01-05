Руководство ЗСД может подать в суд на дальнобойщиков, перекрывших дорогу

Санкт-Петербург, 5 января. Руководство платной автодороги «Западный скоростной диаметр» рассматривает возможность подачи иска против водителей, заблокировавших накануне пункты оплаты ЗСД.

Представители концессионера «Магистраль Северной столицы» утверждают, что в настоящее время рассматривается вопрос о подаче искового заявления о возмещении материального вреда, в том числе упущенной выгоды в связи с блокированием пункты оплаты, — сообщают «Ведомости».

Накануне дальнобойщики заблокировали движение по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге. Акция протеста продлилась примерно час. Прибывшие к месту событий сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов об административных правонарушениях. Задержанных не было.

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