Ученые научились создавать полярное сияние

Вашингтон, 5 января. Американским исследователям удалось искусственно воссоздать полярное сияние.

По словам специалистов, данное открытие поможет формировать потоки свечения в любой точке Земли. Для того, чтобы сделать полярное сияние, ускорители элементарных частиц должны быть размещены рядом с орбитой. Данное явление жители Земли смогут увидеть на любой широте. В настоящее время увидеть красивое сияние удается лишь тем, что живет рядом с широтами, расположенными у полюса.

В опубликованном учеными отчете сказано, как работает инновационная методика. Теперь специалистам удастся показывать в небе любые фигуры.