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Политика

Обаме доложили, зачем Россия «вмешалась в выборы» президента США

5 Января 2017 22:49
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Обаме доложили, зачем Россия «вмешалась в выборы» президента США

Вашингтон, 5 января. Национальная разведка США доложила о якобы вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов с целью обеспечить победу Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press.

Ожидается, что основные тезисы доклада будут изложены американской общественности на следующей неделе.

Ранее в национальной разведке предложили возродить государственный орган времен «холодной войны», направленный на информационное противодействие России.

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Cергей свазовский

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