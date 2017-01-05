Прощальное письмо Госдепа: Перезагрузка отношений с РФ принесла ощутимую выгоду

Вашингтон, 5 января. Курс на «перезагрузку» отношений между Россией и США, взятый Бараком Обамой во время его первой каденции на посту президента США, дал позитивные результаты. Такое мнение высказано в письме Госдепартамента Бараку Обаме об итогах внешней политики уходящей администрации.

Письмо отправлено госсекретарем Джоном Керри в четверг. В нем утверждается, что «перезагрузка» отношений с РФ принесла американцам ощутимые плоды. В частности, США удалось взять под контроль ядерные вооружения и поставки военным в Афганистан.

Объясняя санкции в отношении России, Госдеп приводит традиционные обвинения РФ в «агрессии на Украине», «беспрецедентных кибератаках» и т. д.

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