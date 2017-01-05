Британский генерал оценил шансы НАТО на победу в возможной войне с Россией

Лондон, 5 января. Экс-командующий объединенными ВС Великобритании Ричард Бэрронс считает, что войска НАТО не приспособлены к борьбе с таким противником, как Россия. По его словам, после окончания холодной войны страны альянса привыкли к благоприятным условиям

Как отмечает Бэрронс, цель — за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия, которая была поставлена британским министерством обороны, нуждается в увеличения оборонных мощностей и обширной интенсификации организационно-плановых работ. Генерал также подчеркнул, что в настоящее время НАТО находится в состоянии полной демобилизации.

«В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия», — добавил Бэрронс.

Ранее постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко заявил, что России со стороны Североатлантического альянса идет навязывание «повестки дня времен холодной войны».

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