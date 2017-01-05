Гройсман назвал ключевой вызов для Украины

Киев, 5 января. Борьба с бедностью на Украине является ключевым вызовом для властей Незалежной. Такое мнение высказал в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы кабмина, малоимущим гражданам Украины будет протянута рука помощи.

«Какой наш самый большой вызов сегодня? Борьба с бедностью, — приводит агентства «Укринформ» слова Гройсмана. — Мы должны побороть бедность в нашей большой 45-миллионной стране».

Глава украинского правительства также заверил, что малоимущим украинцам будет оказана помощь за счет оформления субсидий для оплаты услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что решение Нацбанка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов поможет вывести экономику страны из тени и оздоровит всю финансовую систему.

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