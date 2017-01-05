ИГ перестало платить «зарплату» своим боевикам в Мосуле

Багдад, 5 января. Запрещенное в России террористическое формирование «Исламское государство» прекратило платить «зарплату» членам организации в иракском городе Мосул. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на местного жителя.

Издание утверждает, что ежемесячно ИГИЛ выплачивает боевикам по 350 долларов США, однако выплаты прекратились после разрушений нефтяной инфраструктуры, за счет которой террористы получают основной доход.

Telegraph также отмечает, что теперь боевики берут деньги с жителей, которые хотят покинуть Мосул.

Ранее сообщалось о больших потерях ИГИЛ в Мосуле.

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