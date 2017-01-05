Ирак и Сирия усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Дамаск, 5 января. Недавние успехи в Алеппо и Мосуле, а также общие усилия в борьбе с терроризмом стали главными темами разговора президента Сирии Башара Асада с советником премьера Ирака по безопасности Фалехом аль-Фаядом. По информации сирийского государственного агентства SANA, на встрече с Асадом Аль-Фаяд отметил важность укрепления сотрудничества и координации между Сирией и Ираком в борьбе с террористами «под разными названиями».

Как сообщает агентство, в ходе беседы стороны отметили успехи Ирака и Сирии в борьбе с террористами — продвижение иракских сил в Мосуле и поражение боевиков в сирийском городе Алеппо.

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