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Россия не повлияла на выборы в США — спикер палаты представителей
Политика

Россия не повлияла на выборы в США — спикер палаты представителей

Сегодня 21:15
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Россия не повлияла на выборы в США — спикер палаты представителей

Вашингтон, 5 января. Россия не оказала влияние на исход президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил председатель палаты представителей конгресса США член республиканской партии Пол Райан. Его цитирует агентство Блумберг.

Райан подчеркнул, что Дональд Трамп одержал честную победу над своей соперницей Хиллари Клинтон. Он отметил, что обвинения в адрес России инициированы демократами, чтобы поставить под сомнение легитимность Трампа.

Ранее американский сенатор расстроился, что Трамп не приравнял Россию и запрещенное в РФ террористическое формирование ИГИЛ.

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Сергей Свазовский
#дональд трамп #пол райан
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Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»
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