Задержан участник акции, блокировавший въезд на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 января. Администрация платной автодороги «Западный скоростной диаметр» не исключает подачи исков к водителям, заблокировавшим сегодня сразу семь пунктов оплаты проезда, что привело к затруднениям движения на трассе. Как стало известно, один из участников своеобразной акции был задержан петербургскими правоохранителями.

Так, мужчина был доставлен в отделение за неповиновение требованиям полиции, в отношении него был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что на своих авто протестующие блокировали проезд и таранили шлагбаумы на въездах. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформили несколько протоколов.