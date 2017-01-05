Сирия, 5 января. ВВС Сирии и ВКС России нанесли серию мощных ударов по позициям ИГ* на востоке провинции Алеппо. В результате теракта недалеко от военной базы «Хмеймим» на юге от Латакии погибли 11 человек. Боевики оппозиции добровольно сдали четыре населенных пункта на юге от Дамаска правительственным силам, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики оппозиционных группировок добровольно сдали военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) населенные пункты Бейт Сахм, Бабила, Ялда и Акраба, расположенные в южной части провинции Дамаск. Кроме того, повстанцы выразили готовность сдать всю свою технику, дислоцирующуюся в регионе, и карты минирования местности. В обмен на это боевики вместе с членами семей будут беспрепятственно вывезены из Дамаска в провинцию Идлиб.

Провинция Латакия

Вблизи стадиона в населенном пункте Джабла, находящемся на юге от города Латакия недалеко от авиабазы «Хмеймим», прогремел мощный взрыв. Как сообщает новостной портал SANA, взлетел на воздух заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли 11 мирных жителей, еще 40 получили ранения. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Провинция Алеппо

Новая партия военной техники вооруженных сил Турции движется по направлению к городу Аль-Баб, расположенному в северо-восточной части провинции Алеппо. Таким образом, турецкая армия продолжает укреплять свои позиции в регионе в преддверии нового этапа масштабной операции против террористов ИГ «Щит Евфрата».

По информации одного из сирийских информационных агентств, ВВС САР совместно с ВКС России провели воздушные операции в восточной и северо-восточной частях провинции Алеппо. Авиация нанесла удары по местам концентрации сил боевиков ИГ в районе населенного пункта Дейр Хафир и на западе от города Аль-Баб. Источник сообщает, что в ходе бомбардировок погибли десятки террористов. Кроме того, было ликвидировано несколько единиц крупной бронетехники боевиков ИГ.

Провинция Хомс

Подразделения правительственной армии атаковали опорные пункты террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Шарифа, расположенного на востоке провинции Хомс, сразу с нескольких направлений. В результате сирийским войскам удалось отбить стратегически важные высоты на западе, на востоке и на севере города. Однако бои в его окрестностях пока не утихают.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает один из сирийских новостных порталов, боевики ИГ накапливают силы в преддверии широкомасштабного наступления на позиции правительственных войск в районе горной цепи Джебель Тарда в окрестностях Дейр эз-Зора. Однако в ответ на массовую мобилизацию ВВС САР провели серию бомбардировок в этом регионе. Кроме того, подразделения САА ведут минометный огонь по укрепленным районам террористов. В результате боевики продолжают нести потери в живой силе. Кроме того, уничтожена часть колонны техники террористов, двигавшейся к позициям ИГ.

Провинция Даръа

Боевики повстанческих группировок открыли огонь по позициям сирийской армии из ракетных установок. Никто из правительственных военнослужащих не пострадал. Однако в ходе обстрела была уничтожена 57-мм артиллерийская пушка САА. Сирийские войска готовятся провести ответный обстрел укрепрайонов боевиков.

Провинция Ракка

На одной из главных площадей города Ракка боевики ИГ провели публичную казнь двух мирных жителей. Один из них обвинялся в работе на командование международной коалиции. Другой мужчина был приговорен за участие в организации побега мирных граждан с подконтрольных террористам территорий в регионе. Оба мужчины были убиты несколькими выстрелами в голову.

Ирак

Согласно данным командования, военнослужащие иракской армии зачистили территории вдоль шоссе между городами Хадита и Аннах в провинции Аль-Анбар от террористов ИГ. Таким образом, армия Ирака нарушила важные пути поставок боевиков между городом Мосул и севером провинции Аль-Анбар.