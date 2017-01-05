Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»

Алеппо (Сирия), 5 января. Республиканские гвардейцы САР, несущие боевое дежурство в районе «1070» на юго-западе Алеппо, со дня на день ожидают очередного наступления боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Из бесед с солдатами и офицерами, держащими оборону в районе новостроек, корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) узнали о непрекращающихся попытках террористов проникнуть в пределы «1070» и закрепиться хотя бы в паре зданий. Такое, на первый взгляд странное желание противника легко объяснить, вспомнив общую канву противостояния на юго-западных окраинах Алеппо.

Районы «1070» и «3000», чьи названия – не более, чем количество квартир в домах нового типа, возведенных незадолго до начала кризиса на двух больших пустырях, правительственные силы не могли взять почти три года. Монолитный железобетон, а также исключительно качественное проектирование и исполнение фундаментов и подвальных помещений большинства зданий, позволяли исламистам не опасаться даже атак авиации, не говоря уже о бронетехнике и артиллерии. Подвалы и подземные парковки были за время «великого сидения» объединены боевиками множества группировок в логистическую сеть, опоясывающую оба района.

По свидетельства очевидцев, боевикам «Нуреддин аз-Зенки» удалось также выкопать и укрепить туннели, выходящие далеко за пределы «1070». Именно по этим туннелям на финальном этапе битвы за Алеппо и отступили около 200 боевиков, резонно решивших, что после ликвидации котла в восточных кварталах, еще один котел будет сформирован именно в районе «1070». Еще в начале ноября 2016 года батальоны «Хезболла» начали очередное наступление на позиции исламистов западнее высоты «Сириател» и базы ПВО, огибая «1070» с юга, и стремясь соединиться с шедшими навстречу из района Беньямин частями республиканской гвардии. Только благодаря стремительному отступлению противника, район 1070 был взят в течение двух суток с минимальными потерями. Реши боевики сопротивляться до конца, то даже в условиях окружения, им удалось бы продержаться около 2-3 недель, а то и больше.

После освобождения восточных районов, большинство участников битвы за Алеппо ожидали «продолжения банкета» в виде стремительного наступления правительственных сил в южном направлении. Сдвиг линии фронта на 4-5 километров смог бы окончательно обезопасить трассу, идущую севернее района военных училищ, и до сих пор являющуюся первоочередной артерией Алеппо-Хомс.

Однако ожидаемое наступление не состоялось. Вероятно, его черед придет в ближайшем будущем, и исламисты, пользуясь случаем, пытаются отгрызть небольшой кусок южных окраин района «1070», чтобы, в случае необходимости, придержать правительственные силы хотя бы на этом участке.

Десять дней назад террористы попытались провести жесткую разведку боем, но она, как ни странно, закончилась невнятной перестрелкой и дальнейшим минометным обстрелом позиций гвардейцев. В настоящее время ширина нейтральной полосы варьируется. На некоторых участках дистанция между противниками сократилась до 600-700 метров, однако в большинстве случаев передняя линия обороны боевиков пролегает в 1000-1100 метрах от окопов правительственных войск.

Остается только гадать, какие новости из района «1070» поступят до конца недели. Однако, есть все основания полагать, что террористы не оставят попыток закрепиться в южной части района.