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Ученые рассказали, как распознать нарцисса
Общество

Ученые рассказали, как распознать нарцисса

Сегодня 21:03
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Ученые рассказали, как распознать нарцисса

Нью-Йорк, 5 января. Степень нарциссизма возможно определять, задав всего один вопрос. К такому заключению пришли американские ученые по результатам эксперимента.

Как сообщают психологи, достаточно всего лишь одного вопроса чтобы узнать, кто из людей относится к категории «нарциссов». Секрет прост: достаточно просто поинтересоваться у оппонента, считает ли он себя «нарциссом». В большинстве случаев ответ будет соответствовать истине.

Так, был проведен эксперимент, в котором приняли участие не менее 2-х тысяч мужчин. Те, кто дал положительный ответ, далее по семибалльной шкале оценили степень своего нарциссизма. Ученые пришли к выводу, что заявлявшие себя «нарциссами», как правило, ими и являлись.

Напомним, ранее психологи раскрыли три правила успешного человека, которым следует следовать, чтобы добиваться успеха в непростых ситуациях.

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Тимур Румянцев
#нарциссизм
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