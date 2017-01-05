Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Еще один год уходит в прошлое. 2016-й выдался сложным и богатым на резонансные события. Но надо сказать, что этот год принес не только плохие и трагичные новости. Безусловно, были и приятные моменты. У каждого из нас за этот год случились яркие события, которые стали по-настоящему значимыми в нашей жизни. Некоторыми из своих достижений в уходящем году с ФАН-ТВ поделились жители российской столицы.

«Я все больше начинаю дружить с собой, что уже достижение достаточно большое, – говорит актер Иван Макаревич. – Я начал шить одежду, наконец-то, о чем давно мечтал, и снялся в «Пьяной фирме», так что всё круто!»

Облаченный в шапку и куртку темнокожий юноша, стоя у новогодней елочки в центре Москвы, делится с ФАН-ТВ своими достижениями, а заодно озвучивает пожелания всей стране: «Я поступил в университет РГТУ на факультет инженерной химии. Я желаю, чтобы экономика России росла, и мы, как студенты, инженеры, помогали в этом!»

Некоторые москвичи радуются совершенным в 2016 году покупкам. «В нашей семье был приобретен автомобиль, который мы все очень долго хотели, он нас радует! Это Infiniti FX35! Катаемся и наслаждаемся!» – рассказывает молодая женщина.

Мама с дочкой, кутаясь в теплые шарфы, сообщают: «У нас появилась кошка! Рапой зовут! Она уже выросла и стала большой, а была маленьким котенком!»

Кто-то не может определиться, куда отнести свои достижения – к приобретениям или, напротив, к потерям. «Сын вырос и съехал от меня! – делится еще одна москвичка своими итогами года. – Это, наверное, не приобретение, а наоборот… Хотя за него можно порадоваться».

Человеческий аспект – самый важный. «Ко мне вернулась жена! – признаётся в микрофон ФАН-ТВ обаятельный мужчина в кепке. – Когда-то были очень серьезные изменения, когда-то была черная полоса, как это обычно бывает, а в этом году как-то всё ровненько прошло. 2015-й год был хуже, чем 2016-й. Но я надеюсь, что в 2017-м будет лучше!»

Детский вопрос остается одним из самых актуальных в каждой семье России.

«Племянник родился, едем его поздравлять!» – не скрывает эмоций одна женщина.

«Узнала, что у меня дочка ждет второго ребенка, – сообщает другая. – Для нас это очень большая радость! Старшему два годика всего, сейчас еще будет пополнение в семействе!»

Улыбчивая молодая пара тоже рассказывает ФАН-ТВ о собственных итогах–2016: «Большие события у нас произошли! Мы купили квартиру, родили сына, поженились, купили землю… В общем, очень круто, отличный был год!»

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Но не все настроены так позитивно. «Лучше даже не вспоминать эти события!» – то ли в шутку, то ли всерьез говорит девушка. «Всё так плохо?» – уточняет корреспондент. И получает в ответ безапелляционное «Да!»

«Я участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности доцента кафедры региональной экономики Санкт-Петербургского экономического университета. Я очень рад, что меня оценили, и я могу и дальше преподавать естествознание. Это поддержка государства, это значит, что я еще нужен ему. Это очень важно!» – рассказывает мужчина.

«В этом году я себе дом покупала, это был очень счастливый год для меня!» – делится своей радостью молодая женщина.

«Я устроилась работать в школу учителем и очень счастлива!» – с достоинством сообщает дама в мехах.

Киноинженер Константин Спасский описывает свои итоги года с юмором: «Какие-то подвижки, которые пошли у нас дома, в семье… В доме начал наводиться порядок. На садовом участке, это очень личное, я забор поставил: таким образом, заявил о своих серьезных намерениях – для себя и своих соседей!»

«Я институт закончила! Это мое главное достижение!» – радуется молодая женщина с ребенком на руках.

«Мы переехали, наконец, в другую квартиру!» – улыбается видный мужчина. «В свою!» – уточняет его спутница.

«Мы поженились! Это самое главное событие года!» – хохочет молодая пара.

«Я выиграл всероссийский проект музея Вернадского, – с гордостью говорит молодой человек. – Победа в конкурсе мне очень важна, это дает мне баллы при поступлении в следующем году в институт».

«Я стала мастером спорта по стрельбе! Годы тренировок, соревнования, переживания... Дальше Европа, международник, карьера!» – подводит итоги 2016 года девушка.

Актер Никита Павленко строит большие планы на новый год: «Много работы, которая перейдет на 2017 год. Это будет Юрий Быков со своей картиной «Спящие», где я сыграл роль, я думаю, немаловажную и что-то как-то попытался сказать ей. Будет много новинок. Смотрите, мы работаем только для вас!»

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Крепкий мужчина с окладистой бородой, словно сошедший с экрана телевизора, работает с молотом и наковальней прямо под открытым небом, несмотря на московский мороз. Его впечатления от ушедшего года таковы: «Лично я в 2016 году три раза сходил на фильм «28 панфиловцев». В этом году только один, но мне еще мало. Вот это достижение, которому, думаю, я не один радуюсь. Замечательный фильм!»

Рождение четвертой внучки, поездка в Эмираты, ремонт в квартире, повышение по работе, новое хобби, взросление маленького человечка… Итоги самые разные и в то же время объединяющие всех россиян. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. С Новым годом!

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