В разведке США рассказали о возможности влияния «русских хакеров» на выборы президента

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Вашингтон, 5 января. Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что «вмешательство» хакеров РФ в выборы США не привело к изменению подсчета голосов. По его словам, сложно оценить, повлияло ли оно на выбор избирателей.

«Мы не можем оценивать влияния, которое это оказало на выбор избирателей, это не наше дело», — отметил директор Национальной разведки.

Кроме того, Клэппер заявил, что несекретная версия доклада в связи с предполагаемыми «кибер-атаками со стороны России» будет предоставлена общественности уже на следующей неделе.

Напомним, как заявили ранее в американском разведывательном сообществе, совершенные во время предвыборной президентской кампании хакерские атаки на сервер Демократической партии США могли быть проведены только с «разрешения высшего руководства РФ».