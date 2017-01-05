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В разведке США рассказали о возможности влияния «русских хакеров» на выборы президента
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    В разведке США рассказали о возможности влияния «русских хакеров» на выборы президента

    20:48  5 Января 2017
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    В разведке США рассказали о возможности влияния «русских хакеров» на выборы президента

    Вашингтон, 5 января. Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что «вмешательство» хакеров РФ в выборы США не привело к изменению подсчета голосов. По его словам, сложно оценить, повлияло ли оно на выбор избирателей.

    «Мы не можем оценивать влияния, которое это оказало на выбор избирателей, это не наше дело», — отметил директор Национальной разведки.

    Кроме того, Клэппер заявил, что несекретная версия доклада в связи с предполагаемыми «кибер-атаками со стороны России» будет предоставлена общественности уже на следующей неделе.

    Напомним, как заявили ранее в американском разведывательном сообществе, совершенные во время предвыборной президентской кампании хакерские атаки на сервер Демократической партии США могли быть проведены только с «разрешения высшего руководства РФ».

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша
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