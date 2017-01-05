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Прощальное письмо Керри: госсекретарь рассказал о «достижениях» Обамы в отношениях с РФ
Политика

Прощальное письмо Керри: госсекретарь рассказал о «достижениях» Обамы в отношениях с РФ

Сегодня 20:34
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Прощальное письмо Керри: госсекретарь рассказал о «достижениях» Обамы в отношениях с РФ

Вашингтон, 5 января. Госсекретарь США Джон Керри выразил мнение, что произведенная в начале первого президентского срока американского президента Обамы «перезагрузка» в отношениях США и России принесла «пользу». Под «пользой» Керри подразумевает организацию маршрута поставок снабжения для американских солдат в Афганистане и контроль за ядерным вооружением.

Соответствующая информация приводится в письме Керри, написанном по случаю завершения работы действующей администрации.

«В отдельных случаях мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ядерное соглашение с Ираном. — ред), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики», — считает госсекретарь.

Он также отметил, что из Сирии было вывезено химическое оружие при содействии России.

Как писала ранее газета «Известия», уходящий с поста президента США Обама дал высокую оценку своей работе, заявив, что ему удалось «заложить новый фундамент в основание Америки».

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Тимур Румянцев
#россия #сша #керри
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