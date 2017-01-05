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Разведка США нашла «виновных» в причастности к кибератакам
Политика

Разведка США нашла «виновных» в причастности к кибератакам

Сегодня 20:09
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Разведка США нашла «виновных» в причастности к кибератакам

Вашингтон, 5 января. В американском разведывательном сообществе считают, что совершенные во время предвыборной президентской кампании хакерские атаки на сервер Демократической партии США могли быть проведены только с разрешения высшего руководства Российской Федерации.

Соответствующее мнение высказали глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и директор национальной разведки США Джеймс Клеппер. Их совместное заявление было распространено в ходе слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил 5 января.

Как говорится в представленном документе, санкционировать недавние хищения и огласку данных, связанных с выборами, могли только самые высокопоставленные официальные лица.

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Ранее румынский хакер Марчел Лехел Лазэр, известный под именем Гуччифер, заявил, что власти США ведут «фейковую кибервойну» против России.

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Тимур Румянцев
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