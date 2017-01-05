Крупный пожар охватил мебельный магазин на востоке Москвы

Москва, 5 января. Сильный пожар охватил помещение мебельного магазина на востоке российской столицы. Как сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС России, ЧП случилось в здании в районе Соколиная гора.

Согласно приведенной информации, возгорание произошло в двухэтажном металлическом ангаре, его площадь составляет 150 квадратных метров. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные силы, происходит ликвидация возгорания. Отмечается, что ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Напомним, газо-нефтяная скважина вспыхнула в четверг в Оренбургской области, пожар отправились тушить сотрудники МЧС.