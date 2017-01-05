Новости США: Обама наградил сам себя за борьбу с ИГ, в день инаугурации Трампа будут раздавать марихуану

Новости США, 5 января. Глава Пентагона Эштон Картер вручит Бараку Обаме медаль «За выдающуюся службу». Активисты, выступающие за легализацию марихуаны, бесплатно раздадут жителям Вашингтона 4,2 тысячи сигарет с этим наркотиком в день инаугурации Дональда Трампа. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обама рассказал, какую почву готовит для Трампа

Покидающий пост президента Соединенных Штатов Барак Обама заявил о том, что его администрация подготовила почву для дальнейшего развития и процветания страны. Об этом сказано в письме действующего президента к американскому народу.

Обама подчеркнул, что гордится проделанной им на президентском посту работой. Теперь, готовясь к тому, чтобы вновь стать обычным гражданином США, он, по его собственным словам, без тени преувеличения может сказать, оборачиваясь назад, что его команда заложила необходимую основу для дальнейшего развития новой Америки.

Кроме того, действующий глава Штатов отметил важность своей роли в работе по преодолению социального неравенства в стране. В своем письме Барак Обама также высказался за более жесткую борьбу с незаконной продажей оружия. Он подчеркнул, что только за последние десять лет жертвами нападений, грабежей и других преступлений, связанных с оружием, стали миллионы граждан.

Как отметили многие эксперты, слова завершающего свою президентскую карьеру Обамы о заложенном им «новом фундаменте» выглядят сомнительно на фоне обещаний избранного лидера США Дональда Трампа отменить около 70 указов и реформ Обамы.

Утешительный приз для Обамы

Во время своего визита на военную базу Майер-Хендерсон-Холл в штате Вирджиния действующий лидер Соединенных Штатов Барак Обама получил медаль «За выдающуюся службу». Награду вручил глава оборонного ведомства США Эштон Картер.

По мнению представителей Пентагона, в числе заслуг Обамы перед страной следует назвать, прежде всего, укрепление партнерских отношений с другими государствами и модернизацию Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Однако же особое место стоит отвести важной роли действующего президента в борьбе с мировым терроризмом, отмечают в оборонном ведомстве. Так, Пентагон отмечает среди главных достижений Обамы ликвидацию лидера террористического формирования «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена, так как политик руководил этой операцией лично. Кроме того, в результате действий Обамы удалось в значительной мере ослабить «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в РФ), уверяют представители оборонного ведомства США.

При этом интересно, что пользователи Twitter раскритиковали решение главы Пентагона вручить Обаме медаль, отметив, что Картер таким образом наградил собственного босса. В других соцсетях данную награду сравнили с утешительным призом «за участие» для потерпевшего неудачу игрока.

Вашингтон отметит инаугурацию Трампа курением травки

По информации The Washington Times, активисты движения за легализацию марихуаны обещают раздать жителям Вашингтона 4 200 сигарет с этим наркотическим веществом в день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что вашингтонцы смогут получить бесплатные сигареты с марихуаной на площади Дюпон-Серкл около 08.00. После этого в районе Национальной аллеи планируется проведение массовой демонстрации в поддержку легализации марихуаны. Это, собственно, и есть главная цель акции, подчеркнул в интервью изданию основатель движения Адам Эйдингер.

Он также добавил, что между участниками акции существует договоренность: демонстранты должны закурить сигареты с наркотическим веществом по истечении определенного времени с начала выступления нового президента Штатов. Однако активисты рискуют таким образом попасть под арест, так как территория Национальной аллеи относится к федеральным землям, и, соответственно, употреблять наркотики там строго запрещено.

Трамп признался в любви разведчикам

Новоизбранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал на своей официальной странице в соцсети Twitter очередной пост, в котором опроверг растиражированную американскими СМИ информации о том, что он является яростным противником американского разведывательного сообщества.

Будущий президент страны подчеркнул, что данные сообщения абсолютно не соответствуют истине. Он признался, что, совсем напротив, мог бы назвать себя горячим фанатом американской разведки:

«СМИ стараются представить все так, будто я против разведки, хотя на самом деле я ее большой фанат»

Однако характер взаимоотношений между Трампом и спецслужбами Америки весьма неоднозначен. Ранее сам миллиардер, а также представители его штаба не раз подвергали критике сотрудников спецслужб США, в частности в связи с их беспочвенными обвинениями в адрес российской стороны. Напомним, что, согласно данным разведки Штатов, Россия якобы атаковала ресурсы американских политических организаций с целью помочь Трампу победить на выборах. При этом никаких доказательств разведывательное сообщество не представило.