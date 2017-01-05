Обама похвалил себя за создание «нового фундамента» для США

Вашингтон, 5 января. Действующая администрация Соединенных Штатов заложила «новый фундамент» для государства. Соответствующая информация приводится в письме, в котором американский лидер Барак Обама обратился к жителям США. По словам Обамы, именно при его власти были сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Письмо Обамы процитировало издание The Straits Times.

«В этот момент, когда я готовлюсь передать кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — сказал действующий глава США.

Напомним, ранее сообщалось, что сдержанная реакция российского президента Владимира Путина на новые санкции США и отказ от контрмер, а также приглашение детей американских дипломатов на елку стали унижением для президента США Барака Обамы.