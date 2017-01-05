В Минобороны РФ назвали число нарушений перемирия в Сирии за сутки

Москва, 5 января. В Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии рассказали, что российская сторона зафиксировала 15 нарушений перемирия за сутки, турецкая сторона сообщила о 13 нарушениях. Как говорится в сообщении центра, в соответствии с достигнутыми договоренностями процесс примирения в Сирии проходит без срывов.

Согласно приведенным данным, два нарушения перемирия были зафиксированы в Алеппо, три — в Латакии, по пять — в провинциях Дамаск и Хама. В документе также говорится, что по всем зафиксированным фактам нарушений принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

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Ранее сообщалось, что более миллиона жителей Алеппо впервые за долгое время вновь получили доступ к чистой бутилированной воде, медицинской помощи и другим базовым человеческим потребностям.