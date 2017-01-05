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Боевики ИГ убили турецкого солдата в сирийском Эль-Бабе
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Боевики ИГ убили турецкого солдата в сирийском Эль-Бабе

Сегодня 19:31
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Боевики ИГ убили турецкого солдата в сирийском Эль-Бабе

Анкара, 5 января. Боевики «Исламского государства» (ИГ) убили турецкого солдата во время ожесточенных боев в городе Эль-Баб под Алеппо в Сирийской республике. По данным телеканала Al Mayadeen, еще четверо турецких военнослужащих получили ранения.

В настоящее время вооруженные столкновения проходят на западе Эль-Баба, куда вошли силы оппозиционных группировок и турецких коммандос, участвующих в операции «Щит Евфрата». Накануне в городе были ликвидированы не менее 18 боевиков ИГ, еще 37 были ранены.

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«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#сирия #алеппо #турция
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