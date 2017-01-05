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Ассанж объяснил, почему демократы проиграли на выборах в США
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Ассанж объяснил, почему демократы проиграли на выборах в США

Сегодня 19:20
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Ассанж объяснил, почему демократы проиграли на выборах в США

Вашингтон, 5 января. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что Демократическая партия США выставила не самого сильного кандидата в президенты в лице экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, поэтому и проиграла на выборах.

Ассанж отметил, что демократы потеряли шанс «пойти по пути подлинной реформы» своей партии. «Национальный комитет Демократической партии (НКДП) более не выражает истинные интересы Демократической партии», — сказал основатель сайта, объясняя проигрыш демократов на выборах.

Накануне сообщалось, что сайт WikiLeaks сообщил о похищении диска с данными об электронной переписке Клинтон из госархива США и предложил 20 тысяч долларов за информацию о том, кто может быть причастен к пропаже.

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Тимур Румянцев
#выборы #сша #клинтон #ассанж #wikileaks
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