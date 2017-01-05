Депутат Латвии хочет запретить праздновать Новый год по «российскому времени»

Рига, 5 января. Депутат Рижской думы от правого блока «Национальное объединение «Все для Латвии» Юргис Клотиньш обратился в мэрию с письмом, в котором попросил запретить празднование Нового года по «российскому времени». Об этом в четверг заявил мэр Риги Нил Ушаков.

Градоначальник обратил внимание на то, что Россия разделена на 11 часовых поясов, и лишь некоторые из них совпадают с литовскими. Так, например, жители Калининграда праздную Новый год одновременно с рижанами, а вот на Камчатке бокалы поднимают в 14.00 по рижскому времени.

«Сижу и ломаю голову, как одновременно и юридически корректно, и вежливо ответить депутату из Национального объединения», — пишет Ушаков в Facebook.