Стало известно, какие слова чаще всего вводят в «Яндексе» жители Башкирии

Москва, 5 января. Слова, употребление которых характерно для какого-то одного из регионов России, узнали специалисты интернет-компании «Яндекс».

В качестве примера, были установлены слова, чаще всего используемые жителями республики Башкирия. Это 6 слов: озаклад (четырнадцать запросов из региона), черниковка (пятьсот двенадцать тысяч пятьсот двадцать три запроса), застыдчивый (четырнадцать запросов), рескриптный (сто сорок четыре запроса), бунтовщичий (двадцать один запрос) и базлык (на него поступило девятьсот тридцать четыре запроса из региона).

Напомним, ранее интернет-компания «Яндекс» представила список самых популярных запросов интернет-пользователей в России за 2016 год.

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