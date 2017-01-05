Латвийских железнодорожников наказали за объявление на русском языке

Рига, 5 января. Власти Латвии в четверг оштрафовали «Латвийскую железную дорогу» за объявление на русском и английском языках на информационном табло железнодорожной станции в Елгаве.

Жалобу подали местные жители, которые заявили, что железнодорожники нарушают закон о государственном языке. Закон обязывает предоставлять информацию подобного рода только на латвийском языке. Использования других иностранных языков возможно только на туристических объектах международного уровня, вроде Рижской станции.

В связи с этим Центр государственного языка Латвии принял решение оштрафовать «Латвийскую железную дорогу». Размер штрафа не уточняется, однако, согласно латвийскому законодательству, он колеблется в пределах 35-140 евро.