Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 5 января.

Следует ли Украине готовиться к болезненным компромиссам с США и Россией? Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

Бомбардировщик B-52 лишился двигателя во время тренировочного полета в США. В США бомбардировщик B-52 развалился прямо в воздухе

Украинская компания готова на любые меры, чтобы сохранить газовый транзит из России после 2019 года. Паника в «Нафтогазе»: транзит газа через Украину может прекратиться навсегда

Увидев ночью в одном из коридоров дворца незнакомую фигуру, охранник готов был открыть огонь по королеве. Британскую королеву Елизавету II едва не убили в собственном дворце

По словам замглавы администрации Порошенко, изменения в политике руководства США не могут оказать влияния на курс Киева в гражданском конфликте. Никаких компромиссов: у Порошенко ответили на предложение по Донбассу

Британские ученые обнаружили, что частый секс приводит к увеличению половых органов. Ученые открыли природный механизм увеличения половых органов

Президент Украины Петр Порошенко не посетит традиционный «украинский ланч» у олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках Всемирного экономического форума из-за статьи о России. Ветер меняется: Пушков прокомментировал отказ Порошенко от обеда у Пинчука

Украинская армия усилила позиции в зоне АТО в Донбассе танками и крупнокалиберными минометами. Киев продолжает избегать обсуждения вопроса по разведению техники и вооружения от линии фронта. По информации оборонного ведомства ЛНР, ВСУ семь раз за сутки нарушили установленный режим перемирия. Новости Новороссии: Донбасс ждет танковой атаки ВСУ, Киев отверг все предложения ЛНР по отводу сил

«Хезболла» и САА пресекли попытку проникновения в Сирию группировки террористов из Ливана, бойцы САА у Пальмиры «страдают от безделья», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 5 января 2017 7.00: под Дамаском с помощью ПТУР остановили террористов из Ливана, у Пальмиры бойцы САА укрепляют территорию

Вскоре, возможно, российский газ перестанет течь в Европу по трубам, проложенным на территории Украины. Подобные весьма тревожные для Киева перспективы наметил в своем недавнем интервью глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ