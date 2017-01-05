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Губернатор Измира рассказал, кто стоит за взрывом у здания суда
Весь мир

Губернатор Измира рассказал, кто стоит за взрывом у здания суда

Сегодня 18:42
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Губернатор Измира рассказал, кто стоит за взрывом у здания суда

Дамаск, 5 января. В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, жертвами которого стали два человека, еще пятеро получили ранения. Как сообщает агентство Reuters, именно боевики запрещенной в стране рабочей партии Курдистана (РПК) напрямую причастны к нападению, о чем также заявил губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз.

По его словам, боевики РПК были вооружены гранатами и автоматами Калашникова. Перестрелка между полицейскими и нападавшими предшествовала взрыву у здания суда. Боевики взорвали бомбу в автомобиле, когда попытались сбежать, добавил губернатор.

Отметим, что сам момент взрыва попал на видео. Это уже второй теракт в Турции за последние пять дней.

Напомним, что девять человек стали жертвами мощного взрыва в провинции Латакия в Сирийской республике.

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Тимур Румянцев
#турция #измир
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