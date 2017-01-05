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Обама получил доклад разведки о «вмешательстве» России в американские выборы
Политика

Обама получил доклад разведки о «вмешательстве» России в американские выборы

Сегодня 18:14
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Обама получил доклад разведки о «вмешательстве» России в американские выборы

Вашингтон, 5 января. Американские разведслужбы передали президенту США Бараку Обаме доклад, в котором говорится о вмешательстве российских хакеров в американские выборы. Как сообщает агентство Associated Press, помимо российских в докладе фигурируют хакеры из других стран, названия которых не уточняются.

Примечательно, что пользователи Twitter с юмором восприняли сообщение о российских хакерах. Многие иронизируют над тем, что американские спецслужбы, которые сами не раз оказывались в центре скандала из-за массовой слежки, выдвигают подобные обвинения против России.

«Парни сказали мне, что русские взломали выборы. Также мне передали, что АНБ НЕ шпионит за американцами», — говорится в комментарии к фотографии одного из высокопоставленных американских политиков. «Я думаю, за всем этим стоят бразильцы», — шутят в соцсетях.

«Полагаю, что новости о вмешательстве АНБ в иностранные выборы последуют позже», «А где же история про то, как Обама вмешивался в выборы в Израиле?», — пишут англоязычные пользователи Twitter.

Напомним, что американские власти обвиняют Россию в том, что она организовала взлом почты Демократической партии США во время предвыборной гонки, однако не предоставили никаких доказательств в пользу своей теории. Более того, портал WikiLeaks, который обнародовал украденные хакерами письма, также отрицает причастность России к утечке.

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Геннадий Плющев
#барак обама
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