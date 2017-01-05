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Любовник Джорджа Майкла рассказал, от чего на самом деле умер певец
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    Любовник Джорджа Майкла рассказал, от чего на самом деле умер певец

    18:29  5 Января 2017
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    Любовник Джорджа Майкла рассказал, от чего на самом деле умер певец

    Нью-Йорк, 5 января. Любовник английского музыканта, продюсера, актера и режиссера Джорджа Майкла Фади Фаваз сообщил, что смерть артиста была самоубийством, пишет Mirror.

    Со слов мужчины, именно он обнаружил бездыханное тело певца. Фаваз подчеркивает, что Майкл не один раз предпринимал попытки покончить с собой, в конечном итоге он добился своего. В своем Twitter Фаваз также написал, что между ним и Майклом была настоящая любовь, при этом мужчины все время проводили вместе.

    Следует отметить, что через какое-то время Фаваз удалил запись, сообщив, что его страницу якобы взломали.

    Джордж Майкл был обнаружен мертвым 25 декабря в своем загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. 53-летний певец умер во сне. 

    Читайте также: Стало известно, кто будет наследником состояния певца Джорджа Майкла

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    Автор: Тимур Румянцев
    #джордж майкл
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