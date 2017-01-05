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Сирия новости 5 января 2017 19.30: уничтожен главный штаб ИГ под Пальмирой, в Дамаске 200 боевиков подняли белый флаг
Новости Сирии

Сирия новости 5 января 2017 19.30: уничтожен главный штаб ИГ под Пальмирой, в Дамаске 200 боевиков подняли белый флаг

Сегодня 19:30
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ВВС Сирии уничтожили главный пункт управления ИГ в восточной части провинции Хомс

Сирия, 5 января. ВВС Сирии нанесли ИГ* значительный численный урон в ходе бомбардировки их позиций в окрестностях Пальмиры. Около 200 боевиков оппозиции, дислоцирующихся на западе от Дамаска, заявили о готовности сдать свои позиции и вооружение. Отряды ССА** готовят наступление на позиции сирийской армии на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Около 200 боевиков оппозиционных формирований выразили готовность сдать оружие и свои позиции в западной части провинции Дамаск военнослужащим Сирийской арабской армии (САА). Повстанцы рассчитывают, что правительство Сирии в таком случае также позволит им беспрепятственно покинуть провинцию Дамаск и направится в Идлиб.

Провинция Алеппо

Боевики ИГ предприняли несколько попыток атаковать подразделения правительственных войск вблизи аэропорта Куйрис в восточной части провинции Алеппо. Сирийской армии удалось отразить две массированные атаки и при этом нанести серьезный численный урон террористам. Однако боевики вновь наступают. В данный момент ожесточенные столкновения отмечаются около населенного пункта Насралла к северу от аэропорта.

Провинция Хомс

В результате нескольких мощных авиаударов ВВС Сирии, которые поддерживали наступление правительственных войск на позиции ИГ вблизи базы «Т-4» в окрестностях Пальмиры, был ликвидирован главный пункт управления террористов в регионе. Сообщается, что практически все находившиеся там на момент удара террористы были уничтожены. В общей сложности ИГ потеряло 45 боевиков.

Город Пальмира

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС международной коалиции провели бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в районе нефтяного месторождения Аль-Омар в восточной части провинции Дейр эз-Зор. В результате несколько населенных пунктов в регионе были полностью обесточены, также несколько жилых домов получили серьезные разрушения. Информации о возможных пострадавших среди гражданского населения пока не поступало.

Подразделения правительственной армии продолжают наступать на позиции боевиков ИГ в нескольких частях города Дейр эз-Зор. Ожесточенные столкновения идут на окраинах районов Аль-Джбайли, Аль-Рашиди и Аль-Синаа. В ходе боев террористы несут значительные потери в живой силе и военной технике.

Военнослужащие САА продолжают атаковать позиции ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Почти 90 боевиков, сложивших оружие в рамках установленного на территории Сирии режима прекращения огня, были амнистированы. До этого бойцы повстанческих группировок дислоцировалась в районе Аль-Шанамин города Даръа.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб погиб высокопоставленный командир группировки «Джунд Аль-Акса». Его автомобиль подорвался в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Члены формирования уверены, что его убийство было заказано боевиками вражеской группировки. Пока ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв.

Провинция Ракка

Согласно данным командования Сирийских демократических сил (SDF)***, за последние трое суток бойцы  уничтожили как минимум 49 террористов ИГ в ходе ожесточенных столкновений в окрестностях населенного пункта Джабар, расположенного на западе от города Ракка. В результате отряды боевиков были вынуждены покинуть свои позиции в регионе, оставив при этом множество единиц техники.

Отряды SDF ликвидировали почти 50 боевиков ИГ в ходе боев на западе от Ракки

Провинция Хама

Разведчики правительственных сил доложили информацию о том, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) в данный момент укрепляют свои позиции в северной части провинции Хама тяжелой бронетехникой и другим вооружением. В скором времени отряды ССА планируют начать атаку позиций сирийской армии в регионе. В настоящее время правительственная армия осуществляет перегруппировку подразделений, готовясь отбить грядущее наступление.

Ирак

Как сообщил источник в командовании западной коалиции, за минувшие сутки подразделения иракской армии уничтожили в ходе столкновений с террористами ИГ в окрестностях города Мосул по меньшей мере 35 боевиков, многие террористы были ранены. Кроме того, ликвидировано три ударных беспилотника боевиков. Причем, подчеркивает источник, все БПЛА были обезврежены до того, как они успели атаковать правительственные цели.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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